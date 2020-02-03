Продлен срок подачи поправок к проекту изменений в Конституцию

Продлен срок подачи поправок к проекту изменений в Конституцию

03.02.2020, 16:51, Новости дня

Срок подачи поправок к законопроекту об изменениях в Конституции продлен до 14 февраля, сообщил депутат Госдумы Иван Мельников.

«Срок подачи поправок до 14 февраля продлили», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что пока не определена дата второго чтения.

Ранее сообщалось, что сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции попросят президента и Госдуму продлить срок внесения поправок.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.  



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