Российский советник и его жена умерли в Южной Осетии

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале.
По данным источника в правоохранительных органах, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, передает «Интерфакс».
Сейчас в квартире советника проводится судебная экспертиза.
Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, он занимался реформой здравоохранения республики.
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