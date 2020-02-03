Российский советник и его жена умерли в Южной Осетии

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале.

По данным источника в правоохранительных органах, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, передает «Интерфакс».

Сейчас в квартире советника проводится судебная экспертиза.

Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, он занимался реформой здравоохранения республики.

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