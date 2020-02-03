СТРАНА — Саакашвили предрёк Украине распад на пять государств

Украина распадётся на пять разных государств, уверен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Как пишет «СТРАНА», по мнению политика, местные олигархи в разных частях страны «обросли деньгами и частными армиями», и если Киев не предпримет меры, то страна в привычном виде перестанет существовать.



Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили спрогнозировал, что Украина может распасться на пять государств. Как пишет «СТРАНА», по мнению политика, это произойдёт в случае, если в Киеве не будет корректировки политической системы, поскольку местные олигархи в разных частях страны «обросли деньгами и частными армиями».

Саакашвили утверждает, что сейчас уже начала готовиться инфраструктура для того, чтобы из Украины сделать пять отдельных государств.

«Будут не просто воры, будет сепаратизм, реально Украина начнёт распадаться. Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в ещё пять Украин», — заявил он.

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