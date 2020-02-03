Совет Госдумы поддержал кандидату Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

Совет Госдумы поддержал кандидату Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

03.02.2020, 16:44, Новости дня

Совет Госдумы поддержал кандидата от «Справедливой России» Валерия Газзаева на должность главы комитета по делам национальностей, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Решение принято, 4 февраля Госдума проголосует. Кандидатура согласована, Совет Думы поддержал», – сообщил Миронов, передает РИА «Новости».

Предыдущий глава комитета по делам национальностей Олег Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Чувашии вместо отстраненного Михаила Игнатьева.



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