Бывшая жена Кержакова потребовала лишить его водительских прав

Иск Марии Кержаковой к Александру Кержакову об установлении временного ограничения на управление автомобилем будет рассмотрен Приморским районным судом Санкт- Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Также бывшая жена футболиста подала еще один иск о понуждении Кержакова к уплате алиментов на содержание их общей дочери. Тот в свою очередь обратился в Выборгский районный суд с требованием об освобождении от задолженности, информирует «Интерфакс».

Напомним, в ноябре городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу бывшей супруги футболиста Александра Кержакова Марии на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов.

Футболист заявлял, что разбирательство инициировала бывшая жена, добиваясь пересмотра размера алиментных выплат.

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