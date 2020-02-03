Мнение: Как изменилась страна за 20 лет, первый частный город в России и раздача земли в Забайкалье

1. Даже сейчас, в 2020 году находятся люди, которые утверждают, будто за 20 лет правления Путина наша страна только лишь деградировала, и будто ничего хорошего за это время сделано не было. Таких отставших от жизни критиков я обычно отсылаю к проекту «Сделано у нас» и обширным спискам масштабных путинских строек на Руксперте:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2018-2024)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Дмитрий_Медведев,_2008-2012)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2004-2008)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2000-2004)

Радует, что появляются новые проекты, рассказывающие о достижениях России в других форматах. Предельно наглядно это сделано, например, на недавно запущенном YouTube-канале «РБС» («Россия: было – стало»). Проект посвящён обзору изменений, произошедших в российских городах за последние двадцать лет. Первое видео (прикреплено к посту) рассказывает о Красноярске:

https://www.youtube.com/watch?v=3h_5E38wfjY

Конечно, критики не преминут отметить, что многое в наших городах строится не так, не там и не в те сроки. Однако, по крайней мере, совершенно очевидно, что работа идёт и изменения просто колоссальные.

2. Интересная новость о развитии российского капитализма. Во Владимирской области собираются построить первый в России частный город под названием Доброград. В проект намереваются вложить немалую сумму – 73 миллиарда рублей:

https://lenta.ru/news/2020/01/31/chastnik/

Пока это всего лишь небольшой посёлок, а формулировка «первый частный город» больше похожа на рекламный трюк, однако если дело пойдёт всерьёз, то будет любопытно посмотреть на результат.

В России за последние 30 лет построили лишь несколько новых городов: столица Ингушетии Магас (город с 2000 года), наукоград Иннополис в Татарстане (2015) и город Циолковский для работников космодрома Восточный (2015). Все эти города строились по инициативе и на средства государства, и все критиковались урбанистами.

Я уже не раз писал, что лучший способ доказать истинность учения коммунизма – это собраться всем коммунистам вместе и организовать собственное предприятие, которое будет находится в их коллективной собственности и работать по заветам дедушки Маркса. Успешная реализация такой артель-коммуны должна, наконец-то, снять все сомнения скептиков в правоте левой идеологии.

Урбанистам, в свою очередь, можно предложить поступить аналогичным образом: построить и заселить свой собственный частный город, организованный согласно всем модным трендам современности (с велосипедными дорожками, средневысотными кварталами и так далее). В конце концов, фанатов урбанистики у нас уже довольно много, и спрос на жильё в таком городе – гарантирован. Жители будут лично участвовать в правильной организации комфортной среды, а компании-застройщики уже не смогут оправдываться в стиле «мы можем и хотим строить лучше, но у народа низкие потребности и нет желания платить за качество».

3. Программа «Дальневосточный гектар» с 1 февраля начала действовать в Бурятии и Забайкальском крае, которые два года назад вошли в Дальневосточный федеральный округ. Теперь на 40% территории России можно получить от государства по гектару земли на человека:

https://lenta.ru/news/2020/02/01/buryat/

Оформление участка на Дальнем Востоке является бесплатным. В течение первого года заявителю нужно определиться с видом использования участка, а через три года — задекларировать его использование. По истечении пяти лет гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Также в ДФО можно взять льготную ипотеку под два процента годовых. Срок выплат по ней — до 20 лет при размере до шести миллионов рублей включительно.

Говорят, что для получения гектара в собственность не обязательно даже переезжать на Дальний Восток. Однако нужно вести на выделенной земле хотя бы какую-то экономическую деятельность: например, продавать растущий на участке лес.

Это звучит как хорошая возможность для тех наших сограждан, которые привыкли жаловаться, что «Россия — это самая богатая страна в мире, а мы так бедно живём — государство нам недодало». Вот, пожалуйста: можно взять себе кусочек российской земли со всеми богатствами и лично заработать на нём всё то, что вам причитается.

Пока что, впрочем, желающих лично работать на земле значительно меньше, чем тех, кто возмущается жадным государством в интернете. Как указано в новости, «всего по программе «Дальневосточный гектар» землю получили 77 тысяч человек».

Источник: Место для дискуссий

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