«Укразілзниця» запустила услугу по доставке ручного багажа

С 3 февраля «Укрзалізниця» вводит в пилотном режиме новую услугу для пассажиров — доставку ручной клади в/из поезда. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба «Укрзалізниці».
Предоставление услуги будет отрабатываться на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах №79/80 Днепр — Киев — Днепр, №92/91 Львов — Киев — Львов, №63/64 Харьков — Киев — Харьков.
Фото: uz.gov.ua
Пассажирам будет предлагаться два вида доставки ручной клади: с вокзала до вокзала или адресная — от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам возьмет кладь и доставит до конечного адреса. Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери.
Фото: uz.gov.ua
Услуга предоставляется по желанию пассажира, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда. К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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