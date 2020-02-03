14 февраля Россия отменит все чартерные рейсы в Китай

Все чартеры в Китай отменяются в РФ с 14 февраля. Приостановка чартерных авиарейсов — одна из мер по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV. Для полного закрытия авиасообщения пока нет оснований, отметила вице-премьер правительства, глава штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в РФ Татьяна Голикова.
Регулярные авиарейсы между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гонконгом и Гуанчжоу сохраняются. Все прибывающие в российскую столицу самолеты из Китая будут пропускаться только через терминал F Шереметьева. Там ужесточены меры по контролю и развернут санитарно-карантинный пункт, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по итогам оперативного заседания штаба по предотвращению распространения коронавируса в России. Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию брифинга.
По линии Роспотребнадзора усилен дезинфекционный режим в пунктах общественного питания. Введения дополнительных ограничений пока нет, в том числе нет причин для объявления режима чрезвычайной ситуации. В РФ выявлены два случая коронавируса. Оба заболевших – граждане Китая. Они изолированы и проходят лечение. У одного из граждан КНР есть вид на жительство в России. Других заболевших в РФ нет.
Тем не менее, до 1 марта 2020 года ввоз экзотических животных и рыб из Китая будет ограничен. Также приостанавливается железнодорожное сообщение с КНР.
Вечером 4 февраля делегация из пяти экспертов Роспотребнадзора и Минздрава отправится в Китай. По итогам их работы будет принято решение об оказании Китаю гуманитарной помощи для ликвидации вспышки инфекции.
Россия планирует 3-5 февраля эвакуировать 133 своих граждан из китайской провинции Хубэй. Все эвакуированные будут помещены в карантин.
Пекин не предоставил данных по своей вакцине от коронавируса, поэтому Москва разрабатывает вакцину самостоятельно.
На санитарных кордонах на российской границе проверено более полутора миллионов пассажиров. Подозрения на коронавирус были выявлены у 379 человек. Но опасения не подтвердились.
Ограничено передвижение китайских граждан через российско-монгольскую границу, также гражданам КНР временно перестали выдавать рабочие визы, а тем, кто уже работал в России, был продлен отпуск. Правительство решило также из-за вспышки коронавируса перенести запланированный на февраль Сочинский инвестфорум.
В Китае заразились коронавирусом более 17 тысяч человек.
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