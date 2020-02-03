В случае выборов в Раду высокие шансы попасть в парламент имеют только четыре партии – опрос

Если бы выборы проходили в ближайшую неделю, то в Верховную Раду точно прошли бы четыре партии, еще три партии имели бы гипотетический шанс попасть в парламент. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 февраля результаты опроса, проведенные Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.
Чтобы попасть в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер.
Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, отдали бы свои голоса за:
«Слуга народа» – 39,1%;
«Оппозиционная платформа – за жизнь» – 14,5%;
ВО «Батьківщина» – 10,8%;
«Европейская солидарность» – 10,6.
С учетом погрешности (максимум 2,24%) в парламент могли бы попасть:
ВО «Свобода» – 4,6%;
«Голос» – 4,4%;
«Сила и честь» – 3,9%.
Скриншот: smc.org.ua
Исследование проведено с 24 по 28 января 2020 года. Опрошено 2003 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.
На внеочередных парламентских выборах в 2019 году «Слугу народа» поддержали 43,16% избирателей, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 13,05%, «Батьківщину» – 8,18%, «Европейскую солидарность» – 8,1%, «Голос» – 5,82%. Партия «Сила и честь» получила 3,82% голосов и заняла седьмое место.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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