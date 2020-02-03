Олег Газманов призывает зиму, «купаясь» полуобнаженным в сугробе

Олег Газманов огорчен отсутствием этой зимой снега. Певец решил показать фолловерам на видео, как он в минувшем году «купался» в огромном сугробе.
«Хочу, как в прошлом году, снега в Москве! Ау, там наверху. Сколько можно? Где зима?» — подписал видеопубликацию Газманов. Артист восхитил поклонников закалкой, прыгнув в одних шортах и шапке в огромный сугроб со словами: «Просто будем жить». После «купания» в снегу певец начал растирать свой рельефный торс перед камерой.
Фолловеры высоко оценили такие процедуры 68-летнего артиста. Газманову, посетовавшему на отсутствие снежной зимы, стали предлагать приехать в Астану или Новосибирск, где «снег девать некуда».
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