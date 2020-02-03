Дело об импичменте: заключительные аргументы сторон

В понедельник сенаторы заслушают заключительные аргументы сторон в разбирательстве по импичменту президента Дональда Трампа, а уже на следующий день он выступит с докладом Конгрессу «О положении дел в стране».
В среду сенаторы вынесут окончательный вердикт. Напомним, что президента обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании попыткам Конгресса расследовать его действия, но мало кто сомневается в том, что Трамп будет оправдан.
За резолюцию о завершении процесса по импичменту президента Трампа проголосовали 53 сенатора, против – 47.
Сенаторы голосовали в соответствии с партийной принадлежностью.
Республиканцы отвергли требование демократов о вызове свидетелей и затребовании документов, несмотря на появление новой и, возможно, релевантной информации.
Выдвинутые против Трампа обвинения связаны с его телефонным разговором с президентом Украины 25 июля, в котором он просит его провести расследование в отношении политического соперника, одновременно блокируя одобренную Конгрессом помощь.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что стороны представят заключительные аргументы в понедельник, а окончательное голосование состоится в среду.
Во вторник президент выступит на совместном заседании палат Конгресса с докладом «О положении дел в стране».
Предполагается, что в выступлении президент сосредоточится на своей перевыборной кампании.
В среду все внимание Вашингтона будет обращено к практически гарантированному оправданию Трампа в палате, которую контролируют его однопартийцы.
-
Служба новостей «Голоса Америки»
Подписка
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Правительство должно представить промежуточный отчет о работе до 14 февраля. Об этом на брифинге 3 февраля сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Промежуточный отчет должен быть представлен до 14 февраля. Там просто у нас выпадает не пленарная неделя. Будет обязательно час вопросов к правительству, будет докладывать министр Оржель и будет еще […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера / 15 января
- Опубликовано видео нападения на пост ДПС в Ингушетии / 31 декабря
- За курение электронных сигарет будут штрафовать по закону за курение обычных табачных изделий / 11 декабря
- Разумков: Считаю, что императивный мандат – это правильная история / 18 января
- Рада в первом чтении поддержала законопроект об уголовной ответственности для «воров в законе» / 19 декабря
- В России может появиться «суперведомство силовиков» / 21 января
- В ДТП в центре Москвы погиб футболист / 30 декабря
- VOAэкспресс 26 января 2020 / 26 января