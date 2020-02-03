Дело об импичменте: заключительные аргументы сторон

В понедельник сенаторы заслушают заключительные аргументы сторон в разбирательстве по импичменту президента Дональда Трампа, а уже на следующий день он выступит с докладом Конгрессу «О положении дел в стране».

В среду сенаторы вынесут окончательный вердикт. Напомним, что президента обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании попыткам Конгресса расследовать его действия, но мало кто сомневается в том, что Трамп будет оправдан.

За резолюцию о завершении процесса по импичменту президента Трампа проголосовали 53 сенатора, против – 47.

Сенаторы голосовали в соответствии с партийной принадлежностью.

Республиканцы отвергли требование демократов о вызове свидетелей и затребовании документов, несмотря на появление новой и, возможно, релевантной информации.

Выдвинутые против Трампа обвинения связаны с его телефонным разговором с президентом Украины 25 июля, в котором он просит его провести расследование в отношении политического соперника, одновременно блокируя одобренную Конгрессом помощь.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что стороны представят заключительные аргументы в понедельник, а окончательное голосование состоится в среду.

Во вторник президент выступит на совместном заседании палат Конгресса с докладом «О положении дел в стране».

Предполагается, что в выступлении президент сосредоточится на своей перевыборной кампании.

В среду все внимание Вашингтона будет обращено к практически гарантированному оправданию Трампа в палате, которую контролируют его однопартийцы.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

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