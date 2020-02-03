Валерий Карпин продлил контракт с футбольным «Ростовом» на 5 лет

Клуб высшего российского футбольного дивизиона "Ростов" продлил соглашение с главным тренером команды Валерием Карпиным. Экс-игрок "Спартака", испанских "Сельты", "Валенсии" и "Реала Сосьедад" будет работать на Дону в течение ближайших 5 лет.
"Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами, — цитирует официальный сайт "Ростова" слова президента "желто-синих" Арташеса Арутюнянца. – Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти". По его словам, Карпин хорошо справляется с управлением командой, "мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе".
Карпин возглавил клуб из Ростова-на-Дону в декабре 2017 года. В текущем сезоне "Ростов" под его руководством идет на третьем месте в премьер-лиге после 19 туров.
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