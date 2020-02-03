Валерий Карпин продлил контракт с футбольным «Ростовом» на 5 лет

Валерий Карпин продлил контракт с футбольным «Ростовом» на 5 лет

03.02.2020, 16:30, Новости дня

Клуб высшего российского футбольного дивизиона "Ростов" продлил соглашение с главным тренером команды Валерием Карпиным. Экс-игрок "Спартака", испанских "Сельты", "Валенсии" и "Реала Сосьедад" будет работать на Дону в течение ближайших 5 лет.

"Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами, — цитирует официальный сайт "Ростова" слова президента "желто-синих" Арташеса Арутюнянца. – Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти". По его словам, Карпин хорошо справляется с управлением командой, "мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе".

Карпин возглавил клуб из Ростова-на-Дону в декабре 2017 года. В текущем сезоне "Ростов" под его руководством идет на третьем месте в премьер-лиге после 19 туров.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Несколько человек пострадали утром в понедельник в ходе инцидента со стрельбой в рейсовом автобусе Greyhound в Калифорнии, сообщила Дорожная патрульная полиция штата. Пресс-секретарь Дорожной патрульной полиции Форта Теджон Рич Энтис не сообщил данных о количестве пострадавших и их состоянии. По словам ведомства, стрелявший был одним из пассажиров автобуса. Энтис рассказал, что автобус ехал на север […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика