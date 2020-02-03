В Подмосковье школьница умерла в свой день рождения

В городе Подольск Московской области 13-летняя девочка умерла во время празднования своего дня рождения. Происшествие случилось в минувшую субботу, 1 февраля, передает «Комсомольская правда».

Согласно предварительной версии, подросток приехала вместе с родителями к бабушке, чтобы отметить важное событие. Вечером девочка пожаловалась на плохое самочувствие и легла на кровать. Через некоторое время она перестала подавать признаки жизни. Прибывшие медики констатировали смерть школьницы.

Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители, сообщает VSE42.ru.

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