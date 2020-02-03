В Подмосковье школьница умерла в свой день рождения

В городе Подольск Московской области 13-летняя девочка умерла во время празднования своего дня рождения. Происшествие случилось в минувшую субботу, 1 февраля, передает «Комсомольская правда».
Согласно предварительной версии, подросток приехала вместе с родителями к бабушке, чтобы отметить важное событие. Вечером девочка пожаловалась на плохое самочувствие и легла на кровать. Через некоторое время она перестала подавать признаки жизни. Прибывшие медики констатировали смерть школьницы.
Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранители, сообщает VSE42.ru.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Несколько человек пострадали утром в понедельник в ходе инцидента со стрельбой в рейсовом автобусе Greyhound в Калифорнии, сообщила Дорожная патрульная полиция штата. Пресс-секретарь Дорожной патрульной полиции Форта Теджон Рич Энтис не сообщил данных о количестве пострадавших и их состоянии. По словам ведомства, стрелявший был одним из пассажиров автобуса. Энтис рассказал, что автобус ехал на север […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Познер назвал «высшее человеческое качество» / 12 декабря
- США ввели санкции против Китая из-за Ирана / 23 января
- Новый кроссовер Toyota RAV4 успешно продается на российском рынке / 15 декабря
- Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, хотят арестовать с превышением предельного срока ареста / 9 декабря
- В мире: Победа Джонсона приведет к зарождению новой Европы / 14 декабря
- Внешний долг Франции превысил ВВП / 22 декабря
- Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус / 2 февраля
- РИА «Новости»: Первый заместитель генпрокурора подал в отставку / 22 января