Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Рост российского ВВП в 2019 году, по первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует прогнозу Минэкономразвития.

Объем ВВП в текущих ценах составил 109,362 трлн рублей, говорится в материалах Росстата, передает ТАСС.

Индекс его физического объема по сравнению с 2018 годом – 101,3%, индекс-дефлятор – 103,4%.

Наибольшее влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих производств (добыча природного газа и газового конденсата – на 10,6%, цветных металлов – на 9,2%) и обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий – на 2,7%, химических веществ и химических продуктов – на 2,7%, готовых металлических изделий – на 8,7%, лекарственных средств – на 18,6%), соответственно, на 2,7% и 1,6%.

Финансовая и страховая деятельность показала прирост на 9,7 %, гостиничный бизнес и общественное питание – на 3,2 %, деятельность в сфере культуры и спорта, организации досуга и развлечений – на 1,8%, деятельности в области информации и связи –на 1,8%, розничная и оптовая торговля –на 1,7%.

Снижение физического объема добавленной стоимости наблюдалось в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 0,6%) за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости.

Оценивая рост физического объема ВВП в 2019 году относительно 2018 года, можно отметить увеличение внутреннего конечного спроса: расходы на конечное потребление выросли на 2,4%, валового накопления – на 2,7%. При этом, индекс физического объема чистого экспорта товаров и услуг сократился на 11,1% за счет роста импорта при сокращении экспорта.

В составе расходов на конечное потребление физический объем расходов сектора государственного управления вырос на 2,8%, в основном за счет услуг благоустройства и дорожного хозяйства. Физический объем расходов домашних хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг увеличился на 2,3% преимущественно за счет роста оказанных кредитными учреждениями финансовых услуг (расчетное и кассовое обслуживание, переводы денежных средств, расширение спектра электронных сервисов и пр.).

Валовое накопление выросло в основном за счет увеличения прироста материальных оборотных средств, обусловленного значительным увеличением прироста незавершенного производства. Физический объем валового накопления основного капитала вырос на 1,4%.

Структура использования ВВП в 2019 году сложилась на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры экспорта: доля чистого экспорта товаров и услуг за год сократилась с 10,0% до 7,7%, расходов на конечное потребление выросла с 67,9% до 69,3%, валового накопления – с 22,1% до 23,0%.

В составе ВВП с точки зрения образования доходов по итогам 2019 года относительно предыдущего года доля оплаты труда выросла на 0,8 пунктов (с 46,1% до 46,9%) при сокращении доли чистых налогов на производство и валовой прибыли, соответственно, с 11,4% до 11,2% и с 42,5% до 41,9%.

Расчет ВВП проводился на основе следующей информации: оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности крупных и средних предприятий, отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов на 1 декабря 2019 года, оценки показателей платежного баланса страны за 2019 год, индексов внешней торговли за январь-ноябрь 2019 года, опубликованных Федеральной таможенной службой.

Оценка экономических операций, по которым отсутствует исходная информация, осуществлена на базе соотношений, сложившихся в предыдущем году.

Объем ВВП, состав его компонентов и динамика будут уточняться по мере поступления необходимой информации в соответствии со сроками, определенными Федеральным планом статистических работ.

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