Разгадана тайна необъяснимого космического взрыва

Ученые смогли разгадать тайну необъяснимого космического взрыва. Интернациональная группа исследователей из Японии и Швеции пояснила о появлении сверхновой звезды с каталожным индексом SN 2006gy.

Светило располагается на удалении порядка 238 млн световых лет в области созвездия Персея, являясь частью спиральной галактики NGC 1260. При этой вспышке было генерировано в 100 раз больше энергии, чем в обычных обстоятельствах. Астрономы рассматривали версию о том, что взорвался объект, который по своей массе в 150 раз превышает Солнце. Подобные светила имелись только в раннем периоде развития Вселенной. Вдобавок, исследователи нашли достаточно необычные эмиссионные линии.

Исследователи считают, объект SN 2006gy был создан двумя звёздами, одна из которых имеет большую массу, а другая является белым карликом. Такой вывод базируется на данных моделирования, берущих в расчет множество показания наблюдения за объектом. Спустя год отмечалось усиление спектра на участке излучения, характерном для железа. Как правило, атомы этого элемента в подобных условиях проходят через ионизацию. Ситуация в этот раз отличалась, поскольку специалисты заметили нейтральное железо. Суммарное количество атомов оказалось сопоставимо с третью всей массы Солнца.

В соответствии с показаниями модели, SN 2006gy представляет собой сверхновую, которая при взаимодействии с плотной оболочкой материала вызвала необычный эффект. Вначале речь шла только о белом карлике и сверхгиганте, которые по размерам были сопоставимы со всей Солнечной системой. Расширение крупной звезды спровоцировало усиленное сближение с ним. За 100 лет до появления сверхновой гигант успел сбросить свою внешнюю оболочку. За этим последовало столкновение с белым карликом и взрыв. Выброшенный материал ударил по сброшенной оболочке гиганта, что вызвало световой поток экстремальной силы и появление эмиссионных линий.

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