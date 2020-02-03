Певице МакSим пока не могут поставить диагноз

Певице МакSим пока не могут поставить диагноз

03.02.2020, 16:21, Разное

Интернет-пользователи обсуждают состояние певицы МакSим, обратившейся в прошлые выходные в больницу. Последние новости об артистке озвучила ее представитель Маргарита Соколова, отметив, что врачи пока не поставили звездной пациентке диагноз.
Директор исполнительницы ничего страшного в этом не видит, поскольку медики иногда даже при наличии простых симптомов простуды затрудняются сразу определить, грипп это или другая инфекция. В беседе с журналистами «Телепрограммы» Соколова подчеркнула, окончательный диагноз МакSим поставят после тщательного обследования. Менеджер звезды не может сказать ничего конкретного: «Пока непонятно, что происходит».

Артистка все еще пребывает в больнице, но не в реанимационном отделении, как пишут некоторые СМИ, а в обычной палате. Певица, добавила Соколова, страдает от сильных головных болей и бессонницы. Кроме того, у знаменитости болят ноги.



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