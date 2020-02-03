iPhone прошел «космический» тест на прочность

iPhone завершил свой «космический» тест на уровень прочности. Глава SpinLaunch, которая занимается подготовкой «кинетических» посылок грузов на орбиту, реализовала испытание смартфона при помощи специальных аппаратов для симуляции высокой степени нагрузки.

Этот способ показал высокую эффективность в разных экстремальных типах тестирования. В самой близкой перспективе SpinLaunch намеревается осуществить доставку спутников и других грузов на орбиту, осуществляя пуск с планеты при помощи гигантских строп без использования ракетных установок. В рамках данной программы корпорация уже провела сотни профильных тестов показателя «скорости» ради улучшения работы своей системы.

Часть опытов провели для убеждения потенциальных клиентов либо партнёров в возможности сохранить целостность груза при достижении экстремального уровня нагрузки. В рамках отмеченных экспериментов реализовали достаточно быструю скорость вращения солнечных панелей, телескопических линз, аккумуляторных батарей, а также GPS-модулей и контролирующих их компьютерных систем.

Во всех случаях удалось обеспечить целостность, причинив объектам минимальные либо нулевые типы повреждений. При осуществлении одного из тестов iPhone, принадлежащий главе компании, поместили в центрифугу, раскрутив на скорости в 5 раз больше звуковой. После завершения проверки основатель фирмы Джонатан Яни смог успешно использовать смартфон для разговора с партнером через FaceTime. Согласно словам экспертов, этот результат указывает на способность электронных компонентов выдержать экстремальные показатели нагрузки в процессе увеличения скорости, хотя параллельно говорилось о небольшой модификации отдельных гаджетов.

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