Феминистка прокомментировала скандал с избиением Джонни Деппа его бывшей женой

Тот факт, что актера Джонни Деппа избивала жена, впоследствии отсудившая у него деньги за домашнее насилие, говорит лишь о качестве ее адвокатов, а не об однобокой позиции общества в подобных вопросах, сообщила газете ВЗГЛЯД феминистка Татьяна Сухарева.

Ранее британская газета Daily Mail опубликовала разговор актера Джонни Деппа с бывшей женой Эмбер Херд, свидетельствующий о том, что жертвой семейного насилия неоднократно становился сам актер, а не его бывшая жена, отсудившая у него 7 миллионов после обвинений в домашнем насилии. Депп тогда подал встречный иск за клевету, но проиграл. В связи с этим пользователи соцсетей запустили хэштег в поддержку актера.

«Когда в такую ситуацию попадает женщина, возникает стандартный вопрос – почему она не уходит? Что тогда мешало Джонни Деппу уйти из абьюзивных отношений? Женщины тоже могут быть абьюзерами, они же люди. Да, и в семьях власть может быть распределена по-разному. Насилие может быть как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Но мужчины зачастую физически имеют перевес, поэтому они чаще становятся абьюзерами», – говорит Сухарева.

Феминистка объясняет, что это обычный житейский случай. При этом она отмечает, что общество не всегда становится на сторону женского пола, как в данном случае. Чаще жертву абьюза «ругают, говоря, что сама виновата, не смогла, не проявила женской мудрости».

Херд смогла отсудить у Деппа деньги только благодаря «более крутым адвокатам», говорит Сухарева, но никак не потому, что в делах о домашнем насилии общество, не разбираясь, защищает исключительно женщин. «Я бы сказала, что общество далеко не в пользу женщин», – добавила Сухарева.

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