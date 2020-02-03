«Может, ну ее в п…зду?». Шнуров высказался о предложении патриарха Кирилла упоминать бога в конституции

«Может, ну ее в п…зду?». Шнуров высказался о предложении патриарха Кирилла упоминать бога в конституции

03.02.2020, 16:18, Новости дня

Фронтмен российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров разместил в Instagram стихотворение, написанное после предложения патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла внести в конституцию России упоминание о Боге.

«По закону, значит строго,
Точно, чтобы «сто из ста».
Кого пишем? Просто бога,
Или, может быть, Христа?
Как же быть тогда с Аллахом?
С Буддой, ой, в конце концов,
Для кого-то он милаха,
А не боги их отцов.
С Кришной, Макаронным Монстром
(Я как раз его святой).
Тема может выйти острой
До последней запятой.
Все начнут друг с другом сраться.
Атеистов на костер!
Дай бог, обойдется, братцы,
Без насилия сестер.
Кровушкой зальется травка,
Цой уж спел нам про звезду.
Вот далась вам та поправка?
Может, ну ее в п…зду?», – написал Шнуров.

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По закону, значит строго, Точно, чтобы -« сто из ста» Кого пишем? Просто бога, Или может быть Христа? Как же быть тогда с Аллахом? С Буддой, ой, в конце концов, Для кого-то он милаха, А не боги их отцов. С Кришной, Макаронным Монстром( Я, как раз его святой). Тема может выйти острой. До последней запятой, Все начнут друг с другом сраться. Атеистов на костёр! Дай бог, обойдётся, братцы, Без насилия сестёр. Кровушкой зальётся травка, Цой уж спел нам про звезду. Вот далась вам та поправка? Может, ну её в пизду?

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 1 Фев 2020 в 8:32 PST

15 января президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что упоминание о Боге следует внести в конституцию России. Необходимость внесения Бога в преамбулу конституции Кирилл обосновал тем, что в него верит «большинство российских граждан», причем не только с православной верой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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