Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение в Лондоне

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за атаку, совершенную в Лондоне накануне. Об этом говорится в сообщении на сайте проекта SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов.
«Мужчина, совершивший теракт на юге Лондона – боец «Исламского государства». Он совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции», – говорится в сообщении.
2 февраля в южном районе Лондона Стретем мужчина напал с ножом на прохожих, после чего его застрелили полицейские. Также пострадали три человека: двое от ударов ножом и один, предположительно, порезался стеклом, разбитым пулями полицейских.
Полиция рассматривала инцидент как террористический акт. У погибшего обнаружили муляж взрывного устройства.
Судеш Амман, который был убит полицией, в конце 2018 года получил больше трех лет тюрьмы за распространение террористической литературы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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