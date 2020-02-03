Личное: Заткнулись все!

Кто вам больше всего мешает? Внешние враги-интервенты? Злой начальник? Чиновник с мигалкой, создавший по пути домой пробку?

Ни-фи-га. Самые большие неудобства мы создаём себе сами. Сосед, который начал ремонт, и не может успокоиться уже третий год — дизайн у него, понимаешь ли.



Твои соседи. Фото: Соцсети

ГосДума наконец озаботилась тишиной. Молодцы, чего тут скажешь? Тридцать лет, как избавились от коммунизма, где каждому было дело до того, что за стеной у соседа, и вот теперь депутаты решили — нужно, товарищи, что-то делать!

Предложили закон о тишине. Обещали принять его до конца весны. Почитала их инициативы и прослезилась.

Оказывается, у нас и не было федерального закона, что нельзя шуметь. Каждый регион устанавливал свои правила общежития, за нарушение которых, если ещё докажешь, был минимальный штраф.

То есть, тот самый чудак, который делает дизайн перфоратором, может попросту не открыть дверь участковому, а потом сказать, что это не он шумел.

Что теперь предлагают депутаты? Скажу честно — глупость они предлагают.

Штрафы для нарушителя — 5 тысяч рублей. И то его выпишут, если шум — неоднократный. Два раза за месяц чувака с перфоратором нужно поймать целой комиссией.

Кроме того, из-под действия закона выпадают почему-то мамочки. Они родили себе, ребёнок мешает спать всей 9-этажной панельке, а наказания никакого. ЭтоЖеРебёнок, да.



Росс просит заткнуться. Фото: Соцсети

Что я предлагаю депутатам?

Во-первых, не ссать и подойти к закону более агрессивно, потому что творить добро в данном случае нужно большим кулаком. Во-вторых, включить голову и подумать, как сделать так, чтобы этот важный закон применялся, а не был бы бессмысленным, каким он выглядит сейчас, учитывая невозможность его применения в жизни.

1) Когда исчезнет коронавирус в Китае, заказать у них за три копейки производство шумоулавливателей. Неважно, крик это ребёнка, топот ли жеребёнка, или чудак с перфоратором — прибор всё фиксирует.

При превышении порога в 30 дБА ночью или в 35 дБА днём, прибор отправляет уведомление в компетентный орган, который, выписывает штраф, как при нарушении ПДД. Автоматически.

Это пополнит бюджет и сделает наказание неотвратимым, что, как вы знаете, лучший способ пресечения преступления.

2) Штраф за нарушение покоя соседей не может быть ниже 30 тысяч рублей при нынешних ценах.

Да, много. Да, во многих регионах средняя зарплата ниже. Зато не будет повадно шуметь. Наказание должно быть пропорционально нарушению — ведь когда шумят за стеной, вы хотите убить соседа, так почему мы должны относиться к нему снисходительно?

3) Я понимаю, что ремонты делают все, но звук перфоратора не может продолжаться годами — срок ремонта определить в три месяца не чаще чем раз в 5 лет.

Хочешь ремонт? Идёшь в УК и пишешь там заявление. Прибор тебе перенастраивают, чтобы он улавливал шум не круглосуточно, а лишь с 17 часов до 10 утра. Ночью шуметь нельзя. Днём — делай ремонт. Но очень быстро, не затягивая процесс на годы.

Если учесть все три моих поправки, мы станем жить в намного более комфортной среде. Не мешать друг другу, уважать соседей, не провоцировать агрессию. В целом станем добрее и лучше.

Согласны?

Источник: Лена Миро

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