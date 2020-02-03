Зеленский: Иран изначально знал, что украинский самолет был сбит ракетой

КИЕВ–ДУБАЙ – Иран с самого начала знал, что его военные сбили украинский самолет в январе этого года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на имеющуюся у Киева запись разговора иранского пилота с авиадиспетчерами в Тегеране.

На записи, которая была обнародована на украинском телеканале вечером в воскресенье, пилот другого самолета, который, судя по всему, находился в воздухе, когда Иран сбил самолет Международных авиалиний Украины, говорит: «Это зона боевых действий? Здесь видны огни, похожие на ракету».

Тегеран обвинил украинские власти в утечке конфиденциальных улик, как он их назвал, и заявил, что больше не будет делиться с Украиной материалами расследования катастрофы.

Самолет совершал рейс по маршруту Тегеран – Киев, когда он упал вскоре после взлета 8 января. Все 176 человек на борту погибли.

Иран отрицал свою причастность в течение трех дней, но затем признал, что сбил самолет по ошибке, когда его силы находились в состоянии повышенной боевой готовности через несколько часов после ракетного удара по американским целям в ответ на удар США, в результате которого погиб иранский генерал.

В телевизионном интервью Зеленский заявил, что аудиозапись «доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что [украинский] самолет сбила ракета».

«[Пилот] говорит: “Мне кажется, что летит ракета”, он говорит это на фарси и на английском, там все зафиксировано», – указывает Зеленский.

Чиновник из Организации гражданской авиации Ирана, ответственный за расследование инцидентов, осудил Украину за публикацию записи.

«Команда технических следователей, изучающих обстоятельства крушения украинского самолета, пошла на странный шаг, обнародовав разговоры пилота, который совершал полет в то же время, что и украинский самолет», – заявил Хасан Резаифар, согласно полуофициальному информагентству Mehr.

«В связи с этими действиями украинской стороны мы больше не будем делиться с ними свидетельствами», – добавил он.

На записи слышно, как пилот иранской авиакомпании Aseman говорит диспетчерам, что он видит нечто, напоминающее ракету.

«Это район боевых действий? Здесь видны огни, похожие на ракету. Есть что-то такое?» – спрашивает пилот.

«Нам ничего не сообщали, – отвечает диспетчер. – На что похожи огни?»

«На свет от ракеты», – говорит пилот.

Далее слышно, как диспетчер безуспешно пытается выйти на связь с украинским самолетом. Пилот иранского самолета говорит, что он видел «взрыв».

«Очень большой, мы его видели. Я не знаю, что это было», – добавляет он.

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