В преамбулу Конституции предложено добавить слово «русские»

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил внести в преамбулу к Конституции слово «русские». Письмо с этим предложением направлено в рабочую группу по подготовке предложений о поправке к Конституции.
«Предлагаю внести в начало преамбулы Конституции РФ вместо прежней следующую формулировку: «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле», – передает «Интерфакс» текст письма Затулина.
Напомним, рабочая группа решила рассмотреть в том числе поправки в преамбуле Конституции. Так, патриарх Кирилл предложил добавить в нее упоминание Бога, дискуссия на этот счет сейчас активно ведется в российском обществе.
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