Бармен в Москве сломал шею клиенту при подаче коктейля

Бармен в Москве сломал шею клиенту при подаче коктейля

03.02.2020, 16:12, Новости дня

В московском баре KillFish бармен-стажер сломал позвоночник клиенту при подаче «экстремального» коктейля. В отношении бармена возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент, по его словам, произошел 14 декабря прошлого года. «Ритуал заключался в следующем: клиент с надетым на голову танковым шлемом выпивает порцию алкоголя, а бармен должен ударить его по голове металлическим кегом», – сообщил источник Агентству городских новостей «Москва».

«В тот день коктейль подавали 19-летнему москвичу. Стажер не рассчитал силу удара, и посетитель рухнул на пол. Молодого человека доставили в больницу с переломами трех шейных позвонков и ушибом спинного мозга тяжелой степени», – добавил собеседник агентства.

В отношении 22-летнего бармена 1 февраля возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, он находится под подпиской о невыезде.

В феврале 2019 года в Москве бармен убил посетителя на открытии паба.



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