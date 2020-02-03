Ирина Шейк, Виктория Бекхэм, Амелия Виндзор и другие гости афтепати премии BAFTA

Вчера в лондонском Альберт-Холле состоялась 73-я ежегодная церемония вручения премий BAFTA. В тот вечер по красной дорожке прошлись и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, и Хоакин Феникс, и Лили-Роуз Депп. Словом, все главные светские персонажи современности. Продолжилось чествование лауреатов на различных афтепати. Одной из самых громких стала вечеринка британского Vogue, которая собрала под одной крышей Викторию Бекхэм, Шарлиз Терон, Амелию Виндзор, Николь Шерзингер, Марго Робби, Элли Голдинг, Кортни Лав и многих других знаменитостей.

Отметилась своим появлением и Ирина Шейк. В тот вечер ей компанию составил дизайнер и близкий друг Риккардо Тиши. А вот бывший возлюбленный модели Брэдли Купер обошел эту вечеринку стороной. Его в тот вечер заметили на другом празднике жизни — афтепати Netflix. Напомним, на днях Ирина дала откровенное интервью как раз британскому Vogue. В нем она впервые прокомментировала роман с Купером, с которым рассталась летом 2019-го после четырех лет отношений. У них есть дочь Лея, которой в этом году исполнится три года.

Ирина Шейк

В отношения ты привносишь все лучшее и худшее, что в тебе есть. Такова человеческая природа. Два прекрасных человека необязательно станут хорошей парой. Жизнь без «Б» — это новый опыт. Сложно быть матерью-одиночкой, работающей женщиной и кормильцем семьи. Поверьте, случаются дни, когда я просыпаюсь и думаю: «Боже, я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части,

— откровенничала Шейк. Судя по цветущему виду, Ирина научилась балансировать между всеми этими ипостасями.

Виктория Бекхэм Шарлиз Терон Эмма Коррин

Среди гостей была замечена и актриса Эмма Коррин, которая исполнила роль принцессы Дианы в четвертом сезоне сериала «Корона». Он пока еще не вышел на экраны — выход четвертого сезона запланирован на 2020 год. Для молодой актрисы это первая большая роль, в которую она, по своему собственному признанию, безумно влюблена. Об этом Эмма не устает говорить в интервью и на светских мероприятиях:

Я влюбилась в сериал «Корона» прямо с первой серии, и теперь тот факт, что я сама стала частью актерской команды проекта, кажется мне сюрреалистичным. Принцесса Диана была иконой, и тот эффект, который она произвела на всех, до сих пор поражает и вдохновляет. Получить шанс изучить ее феномен и попытаться воплотить ее на экране при поддержке Питера Моргана — это невероятная, просто сказочная возможность! Я постараюсь отдать ей должное.

Амелия Виндзор Николь Шерзингер Марго Робби Элли Голдинг и Каспар Джоплинг Лиам Пейн Кортни Лав Адвоа Абоа

M.I.A.

Лили Коул

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Последнее: Вчера в лондонском Альберт-Холле состоялась 73-я ежегодная церемония вручения премий BAFTA. В тот вечер по красной дорожке прошлись и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, и Хоакин Феникс, и Лили-Роуз Депп. Словом, все главные светские персонажи современности. Продолжилось чествование лауреатов на различных афтепати. Одной из самых громких стала вечеринка британского Vogue, которая собрала под одной крышей […]