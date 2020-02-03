50 оттенков розового: Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон и другие звезды в «барби-образах» на премии BAFTA

Розовое платье — своего рода терапия, которая нужна каждой, даже самой сильной и самостоятельной девушке. Одной из первых оду этому кукольному оттенку воспела Мелания Трамп, которая привнесла барби-цвет в деловую моду. А в этом году розовый правит бал и на красной дорожке главных премий шоу-бизнеса. Прошедшая вчера в Лондоне церемония BAFTA не стала исключением. Подчеркнуто женственные образы выгуляли Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон, Кристин Скотт Томас, Лора Дерн и другие звезды премии.

Рене Зеллвегер В атласном «конфеточном» платье Prada с элегантной линией декольте Рене Зеллвегер забрала в этот вечер награду за «Лучшую женскую роль». А Лора Дерн, выбравшая наряд Valentino Haute Couture все того же цвета, но в более насыщенной его вариации, унесла домой статуэтку за лучшую роль второго плана. Кинокритики не смогли устоять перед обаянием женственности и силой их таланта.

Лора Дерн Шарлиз Терон, пользуясь давней дружбой с модным домом Dior, отхватила у них бесподобный экземпляр пурпурного цвета. Секрет идеальной посадки, как рассказала накануне BAFTA стилист актрисы Лесли Фремар, в том, что у Dior есть манекен, сверхточно повторяющий все изгибы тела Шарлиз. «Благодаря этому всего за месяц создали изделие, которое на нее так превосходно село», — делилась она с Vogue. «Они предлагали два варианта — красный и фиолетовый», — рассказывала она. Уверены, что Шарлиз смотрелась бы отлично в любом цвете, но в этом утроила свою женственность. Тем более, что последнее время актриса все чаще выбирала строгие брючные костюмы и все вариации черно-белой классики. Шарлиз Терон Еще один образец впечатляющего high couture, на этот раз от Versace, представила Скарлетт Йоханссон. Нежность розового приумножили блестящие пайетки и воздушные перья на подоле, а сделать образ в лучших традициях Скарлетт соблазнительным помогли оригинальная линия декольте и глубокий разрез на юбке.

Скарлетт Йоханссон

В других оттенках розового вышли на красную дорожку Альберт-холла актрисы Флоренс Пью, Кристин Скотт-Томас, Кейтлин Девер и Элла Балинска.

Кейтлин Девер Кристин Скотт-Томас Флоренс Пью Элла Балинска

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