Украинская певица Злата Огневич устроила зажигательные танцы в полотенце на голое тело. Видео она разместила в Instagram.

«Мы будем танцевать», – написала она.

Певица проводит отдых на Бали.

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Ми будемо #Танцювати * #ZlataOgnevich #индонезия #бали

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 1 Фев 2020 в 9:15 PST

Огневич недавно рассказала о пережитом тяжелом периоде в жизни, когда была на грани суицида. Теперь она с полной отдачей проживает каждый момент жизни.

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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