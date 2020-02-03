Украинская певица Злата Огневич устроила зажигательные танцы в полотенце на голое тело. Видео она разместила в Instagram.
«Мы будем танцевать», – написала она.
Певица проводит отдых на Бали.
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Ми будемо #Танцювати * #ZlataOgnevich #индонезия #бали
Огневич недавно рассказала о пережитом тяжелом периоде в жизни, когда была на грани суицида. Теперь она с полной отдачей проживает каждый момент жизни.
Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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