В Польше заявили о желании занять место Великобритании в ЕС

Польша хочет занять место Великобритании в Европейском союзе, после того как последняя вышла из ЕС. Об этом 3 января в интервью Polska agencja prasova заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Союз будет меньше с точки зрения численности населения, экономического потенциала, военной силы и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании», – сказал Чапутович.

Он также назвал начинающийся в понедельник визит в Польшу президента Франции Эммануэля Макрона после Brexit «символичным в том смысле, что он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании».

Польша является членом ЕС с 1 мая 2004 года. 24 января Европейская комиссия запустила санкционную процедуру против Польши из-за нового закона, который позволяет наказывать судей за критику правительства.

31 января в 23.00 по лондонскому времени (1.00 1 февраля по Киеву) Великобритания вышла из Евросоюза.

Brexit стал следствием референдума, проведенного в июне 2016 года. Решение о выходе Соединенного Королевства из ЕС тогда поддержали 51,9% британцев. Дату Brexit назначили на 29 марта 2019 года. Британский парламент не смог вовремя согласовать условия выхода, поэтому его несколько раз переносили.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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