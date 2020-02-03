Метель застала врасплох автобусы на пути к аэропорту Норильска

Десятки пассажиров норильских автобусов вынуждены были пережидать непогоду в продуваемых ветром салонах транспортных средств. Город оказался во власти сильнейшей метели, так что местные власти даже закрыли для транспорта дорогу в аэропорт.
Очевидцы сняли, как сильнейший ветер, чьи порывы достигали скорости 27 метров в секунду, буквально сдувал с проезжей части фургоны и автобусы. Их водители и пассажиры стоически пережидали непогоду при нулевой видимости — за стеклом, как видно на кадрах, белая пелена, а все щели в салоне обросли снежными шапками.
С усилением ветра городские власти закрыли трассу Норильск — Кайеркан — Алыкель.
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