Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

Созданное искусственным интеллектом лекарство впервые испытают на людях

03.02.2020, 16:06, Новости дня

Компьютерные алгоритмы британского стартапа Exscientia поучаствовали в разработке нового лекарства для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). «Изобретенный» искусственным интеллектом медицинский препарат будет впервые в истории клинически испытан на людях.

По словам главы Exscientia Эндрю Хопкинса, на создание действующего вещества DSP-1181 — от подготовительных исследований до готовой к тестированию капсулы — ушло менее года. Для сравнения, разработка нового лекарства с применением обычных методов в среднем занимает около пяти лет.

Алгоритмы активного обучения помогли компании тратить меньше времени на эксперименты: ИИ-платформа смогла подобрать самые перспективные химические соединения, сразу отбросив неоптимальные варианты. Результатом стало вещество DSP-1181, которое, как ожидается, будет действовать дольше и эффективнее других лекарств от ОКР.

Контролировать испытания будет японская фармацевтическая фирма Sumitomo Dainippon Pharma, которая владеет правами на новый препарат. Первая фаза тестирования, в рамках которой DSP-1181 проверят на безопасность и его влияние на организм, состоится в марте в Японии.

Как говорит исследователь Novartis Дерек Лоу, ИИ по силам обнаружить новые молекулы лекарственных препаратов, но вряд ли они будут отличаться от уже изученных. Также, предупреждает химик, нет никаких гарантий, что новые химические соединения помогут ученым лучше понять биохимическую природу болезни, и что лекарство вообще действенно.

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Вчера в лондонском Альберт-Холле состоялась 73-я ежегодная церемония вручения премий BAFTA. В тот вечер по красной дорожке прошлись и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, и Хоакин Феникс, и Лили-Роуз Депп. Словом, все главные светские персонажи современности. Продолжилось чествование лауреатов на различных афтепати. Одной из самых громких стала вечеринка британского Vogue, которая собрала под одной крышей […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика