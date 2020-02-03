Ученые: Коронавирус 2019-nCoV может усилить всего одна мутация

Ученые: Коронавирус 2019-nCoV может усилить всего одна мутация

03.02.2020, 16:04, Разное

Коронавирус, инфицирующий людей по всему миру, может стать еще сильнее. Для этого, уверены американские специалисты, достаточно одной мутации в геноме патогена.
Команда ученых во главе с Фан Ли, представляющим Университет Миннесоты, в течение 10 лет проводила исследования, чтобы понять, как вирус SARS-CoV взаимодействует с человеком и животными при их заражении. В работе эксперты использовали данные нескольких штаммов инфекции, выделенной у разных людей в различные периоды, а также рецепторов фермента ACE2, взятых у нескольких видов животных. Это дало возможность смоделировать прогноз для появившегося в минувшем году коронавируса. Этот патоген, как и SARS-CoV, использует для внедрения в клетку ACE2, обычно выполняющего функцию регулятора сердца.

Ученых тревожит, что всего одной мутации, которая может произойти на определенном участке генома 2019-nCoV, достаточно для повышения способности инфекции проникать в организм человека. Американские специалисты советуют зарубежным коллегам отслеживать эволюцию нового коронавируса на наличие изменений в положении 501 или 494 его генома, чтобы предотвратить возникновение более серьезной, чем теперь, вспышки.

В свою очередь руководство РФ внедряет необходимые меры, направленные на локализацию распространения коронавируса в стране. По распоряжению правительства введены некоторые ограничения, например, приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, ввоз техники. Россиян из Поднебесной эвакуируют на военных самолетах, информирует «ПолитЭксперт».



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