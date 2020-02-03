Полицейский сбил двух пешеходов в Марий Эл

В Звениговском районе республики Марий Эл полицейский за рулем автомобиля ВАЗ-2190 сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Второй пострадавший был госпитализирован.
Инцидент произошел утром в понедельник, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
В январе в Уфе два автомобиля насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в наушниках.
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Последнее: В Звениговском районе республики Марий Эл полицейский за рулем автомобиля ВАЗ-2190 сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Второй пострадавший был госпитализирован. Инцидент произошел утром в понедельник, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. В январе в Уфе два автомобиля насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в наушниках.
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