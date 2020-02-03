В Иванове арестован педофил, который оказался членом «Единой России» и кавалером «Ордена детских сердец»

В Иванове суд арестовал обвиняемого в педофилии активного члена «Единой России» и обладателя «Ордена детских сердец», заместителя директора школа №37 Павла Покровского. Об этом сообщает ТАСС.

«Ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет содержаться в СИЗО», — цитирует агентство старшего помощника руководителя управления СК по региону Ирину Котову.

Покровский был задержан сотрудниками следственного комитета по Ивановской области 31 января. Ему вменяются три статьи Уголовного кодекса: о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом, совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, и совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Павел Покровский работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе и учителем истории школа №37 Иванова.На сайте школы сообщается, что его общий трудовой стаж составляет 15 лет. Покровский является обладателем общественной награды «Орден детских сердец», он также награжден почетной грамотой Управления образования администрации города, благодарностью департамента образования Ивановской области и почетной грамотой Ивановской городской Думы. Кроме того, он является активным членом партии «Единая Россия», которая уже потребовала отстранить Покровского от должности.

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Последнее: В Иванове суд арестовал обвиняемого в педофилии активного члена «Единой России» и обладателя «Ордена детских сердец», заместителя директора школа №37 Павла Покровского. Об этом сообщает ТАСС. «Ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет содержаться в СИЗО», — цитирует агентство старшего помощника руководителя управления СК по региону Ирину Котову. Покровский был задержан сотрудниками следственного […]