В Петербурге возле станции метро произошла поножовщина

В Санкт-Петербурге неизвестные набросились с ножом на бездомного мужчину. Происшествие случилось 1 февраля возле станции метро «Владимирская».
Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной. Состояние мужчины описывается как тяжелое.
По предварительным данным, нападавшие тоже являются бездомными. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, сообщает spbdnevnik.ru.
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Последнее: В Санкт-Петербурге неизвестные набросились с ножом на бездомного мужчину. Происшествие случилось 1 февраля возле станции метро «Владимирская». Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной. Состояние мужчины описывается как тяжелое. По предварительным данным, нападавшие тоже являются бездомными. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, сообщает spbdnevnik.ru.
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