Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине в 2014 году.
«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сообщила адвокат Елена Кутьина, передает ТАСС.
Ранее частный детектив из ФРГ Йозеф Реш, который провел свое расследование крушения МН17 в Донбассе, заявил о готовности стать свидетелем по данному делу.
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Последнее: Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине в 2014 году. «Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сообщила адвокат […]
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