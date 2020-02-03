Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине в 2014 году.

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сообщила адвокат Елена Кутьина, передает ТАСС.

Ранее частный детектив из ФРГ Йозеф Реш, который провел свое расследование крушения МН17 в Донбассе, заявил о готовности стать свидетелем по данному делу.

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Последнее: Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине в 2014 году. «Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сообщила адвокат […]