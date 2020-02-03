Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

03.02.2020, 15:51, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.

Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским у Мариинского дворца, где выстроился почетный караул, передает РЕН-ТВ.

Во время церемонии турецкий президент остановился и поздоровался с военнослужащими словами «Слава Украине». Почетный караул ответил «Героям слава».

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара не признает воссоединения Крыма с Россией и продолжит следить за положением крымских татар.

В Кремле сообщили, что Эрдоган при желании может посетить Крым, чтобы на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

Напомним, Так, в октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес изменения в устав украинской армии, введя приветствие «Слава Украине» – «Героям слава».



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