Подтверждена гибель одного российского спецназовца в Сирии

Подтверждена гибель одного российского спецназовца в Сирии

03.02.2020, 15:44, Новости дня

В Сирии действительно погиб боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ лейтенант Всеволод Трофимов, сообщили в ведомстве, комментируя информацию о гибели четырех спецназовцах в районе Алеппо.

Трофимов был уроженцем Тамбовской области, информирует «Коммерсант».

Данных о времени и месте прощания с бойцом пока нет.

Информация о трех остальных погибших пока официально не подтверждена и не опровергнута.

Ранее СМИ сообщили, что при нападении боевиков в сирийском Алеппо погибли четверо бойцов ЦСН ФСБ России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сирии действительно погиб боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ лейтенант Всеволод Трофимов, сообщили в ведомстве, комментируя информацию о гибели четырех спецназовцах в районе Алеппо. Трофимов был уроженцем Тамбовской области, информирует «Коммерсант». Данных о времени и месте прощания с бойцом пока нет. Информация о трех остальных погибших пока официально не подтверждена и не опровергнута. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика