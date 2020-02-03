Подтверждена гибель одного российского спецназовца в Сирии

В Сирии действительно погиб боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ лейтенант Всеволод Трофимов, сообщили в ведомстве, комментируя информацию о гибели четырех спецназовцах в районе Алеппо.

Трофимов был уроженцем Тамбовской области, информирует «Коммерсант».

Данных о времени и месте прощания с бойцом пока нет.

Информация о трех остальных погибших пока официально не подтверждена и не опровергнута.

Ранее СМИ сообщили, что при нападении боевиков в сирийском Алеппо погибли четверо бойцов ЦСН ФСБ России.

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Последнее: В Сирии действительно погиб боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ лейтенант Всеволод Трофимов, сообщили в ведомстве, комментируя информацию о гибели четырех спецназовцах в районе Алеппо. Трофимов был уроженцем Тамбовской области, информирует «Коммерсант». Данных о времени и месте прощания с бойцом пока нет. Информация о трех остальных погибших пока официально не подтверждена и не опровергнута. […]