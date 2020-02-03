Названы сроки эвакуации россиян из Китая силами ВКС

Эвакуация 133 граждан РФ из Китая воздушно-космическими силами запланирована на 3-5 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Также с 14 февраля могут быть приостановлены чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, добавила Голикова.
По ее словам, пока нет оснований для введения в РФ новых ограничений в связи с распространением коронавируса, информирует РИА «Новости».
Кроме того, Голикова добавила, что до 1 марта будет ограничен ввоз экзотических животных из Китая, передает ТАСС.
Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая, всего планировалось задействовать пять самолетов.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.
Авиакомпания S7 приняла решение с 4 февраля по 28 марта полностью остановить рейсы в Китай. РФ остановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.
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