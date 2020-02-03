Названы сроки эвакуации россиян из Китая силами ВКС

Названы сроки эвакуации россиян из Китая силами ВКС

03.02.2020, 15:44, Новости дня

Эвакуация 133 граждан РФ из Китая воздушно-космическими силами запланирована на 3-5 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также с  14 февраля могут быть приостановлены чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, добавила Голикова.

По ее словам, пока нет оснований для введения в РФ новых ограничений в связи с распространением коронавируса, информирует РИА «Новости».

Кроме того, Голикова добавила, что до 1 марта будет ограничен ввоз экзотических животных из  Китая, передает ТАСС.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан из Китая, всего планировалось задействовать пять самолетов.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

Авиакомпания S7 приняла решение с 4 февраля по 28 марта полностью остановить рейсы в Китай. РФ остановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем.



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