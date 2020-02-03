День свободной любви: пять звезд-холостяков

Леонардо ДиКаприо

Фото: EPA

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо – один из самых известных и заядлых холостяков. У него постоянно есть девушки, но ни одну из них он повел под венец. В 1990-х ДиКаприо встречался с датской моделью Хеленой Кристенсен, с 2000 по 2005 годы – с бразильской моделью Жизель Бюндхен.

У него был пятилетний роман с израильской моделью Бар Рафаэли. Она уже давно замужем за бизнесменом Ади Эзра, а вот Леонардо так и не решился на серьезный шаг.

У ДиКаприо были также романы с коллегой – актрисой Блейк Лайвли и моделью бельевого бренда Victoria’s Secret Эрин Хитертон, моделями Тони Гаррн, Ниной Агдал и Лореной Рэй, но они оказались мимолетными.

В 2017-м у ДиКаприо начался роман с аргентинской актрисой и моделью Камилой Морроне. Возможно, ей удастся сделать ДиКаприо семейным человеком.

Джейк Джилленхол

Фото: EPA

Голливудский актер Джейк Джилленхол всегда обращал внимание на своих коллег как на женщин: он встречался с актрисами Кирстен Данст, Риз Уизерспун, Амелией Уорнер.

У него также был непродолжительные романы с певицей Тейлор Свифт и моделью Алиссой Миллер. Но он так и не распрощался со своей свободой, как и не стал отцом.

Колин Фаррелл

Фото: EPA

В отличие от Джилленхолла, у ирландца Колина Фаррелла есть дети. 12 сентября 2003 года канадская модель Ким Борденейв родила ему сына Джеймса Патрика. Актер вскоре расстался с его матерью, но продолжает обеспечивать мальчика. Фаррелл не стал скрывать, что ребенок страдает синдромом Ангельмана (задержка психического развития).

Второго ребенка, Генри, Фарреллу в 2008 году родила актриса Алиция Бахледа. Но в 2010-м году они расстались.

Ходили слухи также о романе актера с певицей Рианной, но они так и не подтвердились.

Джаред Лето

Фото: EPA

Джаред Лето – любитель бурных романов без обязательств. У него были отношения с актрисой Скарлетт Йоханссон, которая, вероятно, после романа с ним также воспротивилась браку на долгие годы. Отрывался на тусовках и имел любовную связь он также со светской львицей Пэрис Хилтон, актрисой Линдси Лохан.

Лето проводил бурный отдых с моделью Катариной Дамм в Сен-Тропе, и, конечно, без любовной связи их поездка не обошлась. Также ему приписывают роман я с актрисой Эшли Олсен.

Пассии Лето, как правило, страстные любительницы тусовок, и, очевидно, не зря: они-то не будут пытаться его захомутать!

Крис Эванс

Фото: EPA

Голливудский красавчик Крис Эванс ни в какую не желает остепениться! Но очень хочет, чтобы пару ему составляли красивые, талантливые и знаменитые.

У него был пятилетний роман с актрисой Джессикой Бил, закончившийся в 2006 году, сразу за ним – тоже с коллегой – Минкой Келли. К слову, она-таки запала в сердце Эвансу: в 2012-м они снова начали встречаться, но в одну реку дважды зайти не удалось: в 2013 отношения прекратились.

Эванс закрутил роман с актрисой Дженни Слейт, но и она не стала его гаванью: пара рассталась. И Эванс по-прежнему свободен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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