Стефанчук: Думаю, в ближайшее время мы внесем в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Законопроект о всеукраинском референдуме может быть внесен в парламент в ближайшее время. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента 3 февраля, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Мы провели очередное заседание рабочей группы по народовластию, результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом. Приобщились все ведущие общественные организации, которые работают в этом секторе. Думаю, в ближайшее время мы также внесем его в парламент», – сказал Стефанчук.
В мае 2019 года Стефанчук говорил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готова внести на рассмотрение Верховной Рады блок законопроектов, в том числе проект закона о проведении референдумов.
11 ноября политик заявлял, что в парламент внесут несколько проектов законов о народовластии в ближайшее время.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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