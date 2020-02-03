Кабмин Украины утвердил план противодействия коронавирусу

Кабмин Украины утвердил план противодействия коронавирусу

03.02.2020, 15:42, Новости дня

Правительство Украины утвердило план предотвращения попаданию и распространению на территории Украины коронавируса из Китая, а также Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса. Об этом 3 января проинформировала пресс-служба Кабмина.

Специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета Министров Украины – возглавил его премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизировались в случае возникновения необходимости», – заявил он.

Премьер напомнил, что Министерство иностранных дел и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики.

Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

«Сейчас разрабатываем планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницам поручено подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании, а Минздрав проконтролирует и поможет методологически», – добавил Гончарук.

Кроме того, правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и 1 случай смерти, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В Минздраве 3 февраля заявили, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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