Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель с помощью ЗРК «Полимент-Редут»

На испытаниях в Баренцевом море фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» успешно поразил ракету-мишень с помощью зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут», информирует Северный флот.

«Экипаж корабля поразил ракету-мишень, запущенную экипажем малого ракетного корабля «Рассвет». Поражение воздушной цели было зафиксировано средствами объективного контроля», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Корабельный зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» прошел государственные испытания в феврале 2019 года.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что именно из-за проблем с этой ЗРК была задержана сдача головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

У «Полимент-Редут», как сообщалось ранее, три типа ракет разной дальности, унифицированных с ракетами системы С-350 «Витязь», в боекомплект которого входят как ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, так и малой дальности.

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