Бывший генпрокурор Украины заявил в полицию о вмешательстве Байдена в его работу

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало заявление Шокина в Национальную полицию, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Заявление передано в полицию», – информирует агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник.
Он добавил, что ГБР не открывало уголовное дело по заявлению Шокина, заявление, по словам источника, было передано в полицию 31 января.
Агентство уточняет, что ранее экс-генпрокурор ранее попросил ГБР внести в реестр досудебных расследований данные о совершении Байденом на территории Украины и за ее пределами преступления в виде вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа.
Ранее были опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена.
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