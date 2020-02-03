Страшное столкновение двух машин в Твери попало на видео

Страшное столкновение двух машин в Твери попало на видео

03.02.2020, 15:30, Новости дня

Пострадавший в результате столкновения двух легковушек в Твери водитель скончался в больнице — врачи не смогли спасти ему жизнь, передает региональное управление ГИБДД. Авария попала в объектив камеры наблюдения.

 

ДТП произошло в 12:44 3 февраля на углу Волоколамского и проспекта Победы. На кадрах видно, что погибший владелец Volkswagen Polo не заметил двигавшийся ему наперерез Kia Stinger и повернул налево. По неподтвержденной информации, в момент удара у "корейца" была скорость 147 километров в час.

Оба автомобиля вылетели на тротуар и сбили пятерых пешеходов, их госпитализировали с различными травмами. Водителя Polo из салона удалось вытащить только спасателям, его доставили в реанимацию, но усилия медиков оказались тщетны — аварию он не пережил.

Источник: Вести



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