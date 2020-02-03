Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

Захарова прокомментировала слова польского министра о победе в споре с Россией

03.02.2020, 15:30, Новости дня

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова польского министра Яцека Чапутовича о победе Варшавы в историческом споре с Россией.

Ранее министр иностранных дел Польши сообщил, что Варшава якобы выиграла исторический спор с Москвой. Чапутович назвал выступление президента РФ Владимира Путина на форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме "не особенно антипольским". Кроме того, министр отметил, что теперь Варшава должна успокоить эмоции и нормализовать отношения с Москвой, поскольку страны, несмотря на все различия, являются соседями.

На своей странице в Facebook Мария Захарова прокомментировала слова Чапутовича. По мнению российского политика, "так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице".

Российские власти неоднократно говорили о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В середине декабря 2019 года Путин заявил, что некоторые страны, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией. По мнению российского лидера, РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне, а также противостоять любым попыткам фальсификации истории.

Источник: Вести



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