Бокс. Сын Кости Цзю Тимофей подерется с экс-чемпионом мира

Бокс. Сын Кости Цзю Тимофей подерется с экс-чемпионом мира

03.02.2020, 15:30, Новости дня

Тимофей Цзю, старший сын известного российского боксера-профессионала, абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, после 14 побед в карьере будет драться с экс-чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO Джеффа Хорна. В 2017 году австралиец победил самого Мэнни Пакьяо.

Отпрыск Кости Цзю в этом году провел три матчевые встречи и последовательно завоевал титулы временного чемпиона Океании под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а также чемпиона Австралии. Он также с 2017 года носит звание чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

И вот едва ли не впервые против Тима Цзю, как на западный манер именует себя спортсмен, выйдет по-настоящему известный мастер бокса. Сам Тимофей подтвердил факт предстоящего боя на своей странице в одной из социальных сетей: "Это официально". Бой Цзю-младшего и Хорна запланирован на 18 апреля в Австралии.

 

 

 

 

 

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It’s official.💥

Публикация от Tim Tszyu (@timtszyu) 1 Фев 2020 в 9:25 PST

Источник: Вести



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