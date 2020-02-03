Рейтинг Зеленского упал ниже 50%

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди жителей страны упал ниже 50%, об этом свидетельствует исследование общественного мнения, проведенное Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

Зеленский, согласно опросу, пользуется доверием 49,4% опрошенных, передает ТАСС. Полностью доверяют ему 20,7% опрошенных, а скорее доверяют – 28,7%.

Порядка 40% украинцев заявили, что не верят президенту, 20,5% совсем не доверяют, и скорее не доверяют – 18,8%.

Другие опрошенные затруднились с ответом.

Премьер-министру Алексею Гончаруку не доверяют 65,5% жителей страны, а правительству Украины не верят 68,3%. Верховной раде не верят 68,5% украинцев, а лично главе парламента Дмитрию Разумкову не доверяют 52,6%.

Опрос проводился с 24 по 28 января во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий. В нем участвовали 2003 респондента.

В декабре исследование фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова показало, что «баланс доверия» граждан Украины к институту президентства снизился с 65,9% до 31,7%.

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