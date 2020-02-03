В МТИ разработали дешевую «умную поверхность» для усиления сигнала Wi-Fi

В МТИ разработали дешевую «умную поверхность» для усиления сигнала Wi-Fi

03.02.2020, 15:30, Разное

Эксперты рассказали, как при помощи недорогого метода в десять раз усилить сигнал Wi-Fi. Для этого сотрудники лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (МТИ) разработали специальную «умную поверхность» RFocus.
Современные Wi-Fi устройства из-за миниатюрных размеров, ограничивающих установку большого количества датчиков и антенн, иногда не могут обеспечить качественный сигнал связи. Поэтому специалисты из МТИ создали «умную поверхность» RFocus, состоящую из тысячи антенн. Кроме того, для устройства было разработано фирменное программное обеспечение, позволяющее принимать максимальный сигнал Wi-Fi.

По словам инженеров, «умная поверхность» RFocus окажется недорогой, поскольку каждая антенна стоит несколько центов. Также она потребляет намного меньше энергии по сравнению с похожими усилителями сигнала Wi-Fi. Устройство может оказаться востребованным в сфере «Интернета вещей».



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