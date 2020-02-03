Махоумс вывел Kansas City Chiefs в победители Супербоула

Квотербек Патрик Махоумс довольно долго чувствовал себя некомфортно на протяжении Супербоула, но в какой-то момент у него внезапно появился азарт, и он привел тренера Энди Рида и всю команду Kansas City Chiefs к победе в матче за звание чемпиона НФЛ – первой за полвека.

Для этого потребовалось, чтобы сначала команда вновь отстала больше чем на 10 очков в играх после окончания основного сезона. После этого Махоумс, признанный самым ценным игроком, передал два длинных паса на драйвах с тачдауном, и вывел свою команду к победе над San Francisco 49ers со счетом 31:20.

Хваленая защита команды из Сан-Франциско сработала слабо, особенно на 44-ярдовом пасе Тайрику Хиллу и 38-ярдовому пасу Сэмми Уоткинсу. Тачдауны были сделаны на коротких бросках Трейвису Келси, благодаря чему отставание сократилось до трех очков, а затем Дэмиену Уильямсу, что вывело команду из Канзас-Сити вперед.

Первый чемпионский титул за двадцатилетнюю карьеру тренера Kansas City Chiefs Рида стал реальностью благодаря 38-ярдовому пробегу Уильямса с тачдауном. Одетые в красное болельщики Kansas City Chiefs начали скандировать: «Энди! Энди!»

61-летний Рид уже становился обладателем кольца Супербоула в 1996 году, когда он отвечал за подготовку тайт-эндов в команде Green Bay Packers. Он хотел повторить свой успех с командой Philadelphia Eagles, которая наняла его в 1999 году но команда проиграла в единственной поездке на большую игру после сезона 2004 года.

Kansas City Chiefs отставала с результатами 24:0 и 17:7 в предыдущих играх плей-оффа. У их болельщиков на стадионе Hard Rock было мало поводов для скандирования и приветственных жестов, имитирующих удары томагавков, когда за 17 с половиной минут до окончания матча счет в матче был 10:20 в пользу их соперников из Сан-Франциско.

После этого Махоумс даже сделал свой второй перехват за этот вечер. Но затем возникла та самая магия Махоумса, которая и делает его особенным футболистом.

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