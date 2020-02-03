Арктическое вторжение: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Москве

Арктическое вторжение: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Москве

03.02.2020, 15:26, Разное

Сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила москвичей о резком ухудшении погоды на этой неделе. По словам специалиста, в столице ожидается «арктическое вторжение».

Как сообщает «Российская газета», 5 января днем температура воздуха составит -3…-5, а в ночь на 6 января столбики термометров опустятся до -10…-12. В пятницу и субботу, 7 и 8 января, ожидается до – 10, а в воскресенье, 9 января, будет -2…-7.



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