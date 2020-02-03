Арктическое вторжение: синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Москве

Сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила москвичей о резком ухудшении погоды на этой неделе. По словам специалиста, в столице ожидается «арктическое вторжение».

Как сообщает «Российская газета», 5 января днем температура воздуха составит -3…-5, а в ночь на 6 января столбики термометров опустятся до -10…-12. В пятницу и субботу, 7 и 8 января, ожидается до – 10, а в воскресенье, 9 января, будет -2…-7.

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Последнее: 1. Даже сейчас, в 2020 году находятся люди, которые утверждают, будто за 20 лет правления Путина наша страна только лишь деградировала, и будто ничего хорошего за это время сделано не было. Таких отставших от жизни критиков я обычно отсылаю к проекту «Сделано у нас» и обширным спискам масштабных путинских строек на Руксперте: https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2018-2024)https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2012-2018)https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Дмитрий_Медведев,_2008-2012)https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2004-2008)https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Владимир_Путин,_2000-2004) Радует, что […]